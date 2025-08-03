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На Камчатке началось извержение вулкана Крашенинникова
Вулкан Крашенинникова извергается впервые за все время, что за ним наблюдают ученые.
На Камчатке РФ 2 августа начал извергаться вулкан Крашенинникова. Выброс пепла произошел на высоту в несколько километров.
Об этом пишет DW.
Что известно о вулкане Крашенинникове
На российском полуострове Камчатка в субботу, 2 августа, начал извергаться вулкан Крашенинникова. В 19:50 из него произошел выброс пепла на высоту до 4-6 км над уровнем моря. Вулкана составляет 1856 метров.
Шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана. Помешать распространению золового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Выпадение пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет», - отметили в МЧС.
Вулкану Крашенинникову предоставлен оранжевый код авиационной опасности. Это означает повышенную угрозу полетам в этом районе из-за выбросов пепла в атмосферу. МЧС России также рекомендует не посещать окрестности вулкана и не пытаться совершать восхождение.
Напомним, после землетрясения на Камчатке в России началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Событие попало на видео.
Вулкан Ключевская Сопка извергается на Камчатке из-за величайшего с 1952 года землетрясения. Сейчас там наблюдается сильное свечение и схождение раскаленной лавы по заднему склону.
Ключевская Сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота составляет около 4750 м, а возраст – примерно 7 000 лет. Это стратовулкан, регулярно извергающийся и входящий в самые активные в мире. Извержения могут представлять опасность для авиации из-за выбросов пепла. Вулкан является частью природного парка "Вулканы Камчатки", внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.