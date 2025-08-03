На Камчатке началось извержение вулкана Крашенинникова

Вулкан Крашенникова на Камчатке РФ

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На Камчатке РФ 2 августа начал извергаться вулкан Крашенинникова. Выброс пепла произошел на высоту в несколько километров.

Об этом пишет DW.

Дата публикации 10:45, 03.08.25 Количество просмотров 7 Кадры первого зафиксированного извержения вулкана Крашенинникова на российской Камчатке

Что известно о вулкане Крашенинникове

На российском полуострове Камчатка в субботу, 2 августа, начал извергаться вулкан Крашенинникова. В 19:50 из него произошел выброс пепла на высоту до 4-6 км над уровнем моря. Вулкана составляет 1856 метров.

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Шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана. Помешать распространению золового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Выпадение пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет», - отметили в МЧС.

Вулкану Крашенинникову предоставлен оранжевый код авиационной опасности. Это означает повышенную угрозу полетам в этом районе из-за выбросов пепла в атмосферу. МЧС России также рекомендует не посещать окрестности вулкана и не пытаться совершать восхождение.

Напомним, после землетрясения на Камчатке в России началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Событие попало на видео.

Вулкан Ключевская Сопка извергается на Камчатке из-за величайшего с 1952 года землетрясения. Сейчас там наблюдается сильное свечение и схождение раскаленной лавы по заднему склону.

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Ключевская Сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота составляет около 4750 м, а возраст – примерно 7 000 лет. Это стратовулкан, регулярно извергающийся и входящий в самые активные в мире. Извержения могут представлять опасность для авиации из-за выбросов пепла. Вулкан является частью природного парка "Вулканы Камчатки", внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.