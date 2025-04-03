Який хліб найкраще купувати: лікарі назвали шість найкорисніших сортів

Розповідаємо, який хліб вважається найкращим. На які характеристики слід звертати увагу під час вибору продукту і якими перевагами володіє кожен вид.

Цільнозерновий хліб. Він стоїть на першому місці у списку, і ось чому. Цілісні зерна зберігають усі корисні властивості навіть після термічної обробки. Тому цей вид хліба має потужну частку клітковини, вітамінів, мінералів і рослинних сполук. Клітковина допомагає знижувати рівень холестерину і уповільнює засвоєння вуглеводів. Тому після вживання цільнозернового хліба немає стрибків цукру в крові. До того ж, продукт позитивно впливає на травлення і слугує живильним середовищем для корисних бактерій кишечника, зміцнюючи його здоров’я.

Мультизерновий хліб. Цей хліб містить різні види зерна, серед яких можуть бути як цільні, так і рафіновані. У складі продукту може бути овес, просо, амарант, ячмінь, жито, кіноа, кукурудза, гречка і цільна пшениця. Ще виробники можуть додавати насіння гарбуза, льону, чіа та соняшнику. Цей багатий склад забезпечує потужний уміст клітковини, складних вуглеводів, якісного білка і ненасичених жирів. Продукт також є джерелом багатьох вітамінів і мінералів, включно з вітамінами групи B.

Хліб із пророщених злаків. Такий продукт виготовляється із пророщеного зерна. Пророщений хліб найлегше засвоюється організмом, тому його варто вживати всім, хто має проблеми з ШКТ.

Хліб на заквасці виробляється шляхом природного бродіння суміші борошна і води. У процесі бродіння беруть участь кисломолочні бактерії, хоча більшість із них гине під час термічної обробки. Та готовий хліб містить багато клітковини, яка підтримує здоров’я кишечника, живлячи корисні бактерії. Цей продукт містить вітаміни групи B, які зміцнюють імунітет і нервову систему, а також вкрай важливі мінерали — магній, залізо і цинк.

Вівсяний хліб. Це різновид цільнозернового хліба, в який додаються вівсяні пластівці чи вівсяне борошно. Овес збагачує продукт розчинною клітковиною, яка допомагає регулювати рівень цукру в крові та знижує рівень «поганого» холестерину.