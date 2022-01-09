Коронавірус: на Кіпрі виявили новий варіант

Кіпрські вчені оголосили про відкриття нового штаму "Дельтакрон".

Новий варіант коронавірусу зафіксували на Кіпрі.

Як пише Cyprus-mail, штам Deltacron має генетичне походження варіанту Delta разом з деякими мутаціями Omicron.

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"Ми пишаємося нашими вченими", - заявив міністр охорони здоров'я Міхаліс Хаджіпантелас у суботу після того, як кіпрські науковці оголосили про відкриття нового варіанту.

Доктор Леонтіос Кострикіс, який очолює групу вчених, що працюють у лабораторії біотехнології та молекулярної вірусології Кіпрського університету, сказав, що в суспільстві виявлено новий варіант коронавірусу.

«Ми виявили значну кількість мутацій, які раніше зафіксували лише у випадках "Омікрону", що відрізняється від інших варіантів, оскільки має 30 мутацій», – сказав він.

Десять із них були ідентифіковані в цих зразках.

Він додав, що цей варіант був ідентифікований у 25 зразках, взятих на Кіпрі, 11 з яких від людей, госпіталізованих з приводу коронавірусу, і 14 від населення в цілому.

«Частота мутацій була вищою серед тих, хто перебував у лікарні, що може означати, що існує кореляція між "Дельткроном" та госпіталізацією», - додав вчений.

Цілком можливо, що конкретний штам не був виявлений більше ніде у світі, сказав він, тому це відкриття може становити глобальний інтерес.

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«Нормальні дослідження та висновки команди доктора Кострикіса змушують нас пишатися нашими вченими, оскільки це ставить Кіпр на міжнародну карту, коли йдеться про питання охорони здоров’я», – сказав Хаджіпантелас.

Кострикіс повідомив, що послідовності 25 зразків були передані в базу даних GISAID, яка зробить їх доступними для світової наукової спільноти.

З огляду на це, підсумував він, ще зарано прогнозувати, чи зможе "Дельтакрон" перевищити за рівнем заражень "Дельту" і "Омікрон".

Міністр охорони здоров'я повідомив, що більше деталей буде оприлюднено на прес-конференції найближчого тижня.