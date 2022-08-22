10 правил, які допоможуть стати незалежними від обставин

У світі, який постійно змінюється, особливо під час війни, дуже важливо зберігати внутрішній спокій і зовнішню незворушність перед обставинами. Декілька порад, як допоможуть стати незалежним від обставин, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Стрес починається тоді, коли за певних обставин вимоги, які до вас пред'являють, перевищують здатність їх контролювати. Внутрішній контроль допоможе припинити почуватися жертвою обставин та керувати будь-якою ситуацією. Для цього потрібні певні зусилля, щоб усвідомити свою першу спонтанну реакцію на те, що відбувається, і перейти на прийняття обдуманих і цілеспрямованих рішень.

Зациклювання на факторах, які не можна контролювати, автоматично налаштовує на стрес. Пам'ятайте, що коли ви затиснуті в лещатах стресу, концентруватися потрібно тільки на тому, що у ваших силах виправити. Саме відчуття, що ви спроможні щось контролювати, збільшує вашу стресостійкість. Фактично навіть однохвилинна візуалізація того, як ви змінюєте ситуацію на краще, наповнить вас позитивними емоціями та зменшить страх.

Для того, щоб якнайменше залежати від зовнішніх обставин, потрібно навчитися швидко адаптуватися до будь-яких змін і не дозволяти їм впливати на емоційний стан. Ми зібрали поради, які можуть допомогти зберегти свою психіку незалежно від обставин.

Найперше, що треба зробити — це обмежити споживання інформації. Про зовнішні обставини ми дізнаємося з різноманітних джерел, яких дуже багато. Безконтрольне споживання контенту відвертає від свого справжнього життя. Тут треба відповісти собі на запитання — з ким я спілкуюся, звідки я отримую інформацію, чи вона перевірена і чи потрібна вона мені, важливо відстежити, яка ваша реакція на інформацію, що надходить. Якщо інформація вибиває з нормального стану, найкраще буде на якийсь час створити інформаційний вакуум. Контролювати свої реакції. Неважливо, що трапляється навколо тебе — значно важливіше те, як ти на це реагуєш. Якщо ти опануєш себе, перестанеш панікувати, оціниш обставини та ухвалиш низку правильних рішень, ти зможеш вийти переможцем практично з будь-якої ситуації. Або хоча б мінімізувати її негативні наслідки. Завжди в житті буде те, чого ти не очікував, чого боявся або просто не хотів. Неможливо знати та передбачити всі зміни, але ти в змозі виробити стратегію реагування, яка дозволить тобі продовжувати діяти за планом, навіть якщо все не так. Не зациклюватися на негативі. Найпростіше, що ти можеш зробити, зіткнувшись із непередбачуваними обставинами — це зациклитися на тому, що все погано. Як наслідок — відчай та нерозуміння, що робити далі. Не допускай такого, намагайся побачити у змінах не лише негатив, а й нові можливості. Продумувати кілька варіантів розвитку подій. Завжди продумуй кілька можливих шляхів розвитку подій. Ніхто і ніколи не може з упевненістю сказати, який із планів виявиться найбільш вдалим, а якому не судилося втілитися в життя. Замість того, щоб зупинитися в досягненні поставленої мети, можна просто змінити свою стратегію на запасну та залишитися незалежними від обставин. Не порівнювати себе з іншими людьми. Пам'ятай, що всі люди абсолютно різні. Не вимагай від себе дуже багато і не дозволяй іншим, і навіть самому собі знецінювати свої старання та успіхи. Ти робиш стільки, скільки встигаєш і скільки можеш собі дозволити. Найчастіше нагадуй собі про це, замість того, щоб лаяти за бездіяльність та зволікання. Не турбуватися про те, як тебе оцінюють інші. Замість того, щоб думати про думку навколишніх людей, складай власну думку про них самих. Яка різниця, що про тебе думає людина, яка тобі нецікава. Позбавляйся позиції, що хтось повинен вибирати або не вибирати тебе, схвалювати або критикувати твої дії. Ти сам вирішуєш, кого впускати у своє життя, а кого тримати на відстані, то користуйся цією можливістю. Коли ти звільнишся від страху перед громадською думкою, тобі стане набагато легше рухатися вперед, до бажаних цілей. Час від часу давати собі якісний відпочинок. Ми не дозволяємо собі цього зараз здебільшого через страх, почуття провини. Але саме якісний відпочинок і, як наслідок, розслаблене тіло надасть нам ресурси для якісного життя, боротьби, для генерування ідей та втілення їх у життя. Те, що заважає відпочити в першу чергу — це розум. Тому наступна порада для того, щоб стати незалежним від обставин – потрібно заспокоїти розум. Саме неспокійний розум заважає нам відпочивати. Навіть якщо фізично лягти, але водночас продовжувати гортати соціальні мережі або читати професійну літературу, ми ніяк не будемо відпочивати. Відпочинок має бути як тілесний, так і в першу чергу, на рівні розуму. Для того, щоб заспокоїти розум, підійдуть різноманітні способи, для кожного може бути щось своє: медитації, прогулянки, час наодинці із собою. Шукати особисті резерви, способи наповнення енергією. Для когось це будуть піші прогулянки в парку або споглядання хмар, хтось отримує енергію, коли спілкується з людьми. Якщо попередні пункти вдалося реалізувати, потрібно сконцентруватися на внутрішньому голосі та інтуїції. Концентрація допоможе почути себе, свій голос, свої бажання, дозволить набути стану внутрішнього спокою та впевненості, незалежно від зовнішніх обставин.

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