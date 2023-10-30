Склянка води до чашки кави: чому це важливо

Багато людей не можуть уявити свій ранок без кави.

У багатьох кав’ярнях разом із кавою подають склянку чистої холодної води. Це чудовий засіб для очищення смаку, а отже, ви зможете по-справжньому насолодитися смачним еспресо. Але ще одна причина пов'язана зі здоров'ям.

Про це пише видання Metro.

Лікарка-терапевтка Філіпа Кей пояснює: “Кофеїн сам по собі є сечогінним засобом, але варто випивати склянку води одночасно”.

По суті, мова йде про те, щоб залишатися гідратованим, каже вона: “Найважливіше, щоб ви пили достатньо води, щоб замінити всі рідини, які втрачаються з сечею, потом і травленням”.

“Вживаючи воду, ви з меншою ймовірністю будете зневоднені. Адже навіть легке зневоднення може вплинути на вашу фізичну та розумову працездатність. Ви почуватиметеся бадьорішими, це покращить травлення і допоможе запобігти закрепам. Це також сприяє метаболізму”, — зазначила Філіпа Кей.

Вона додала, що твердження стосовно того, що зранку треба одразу пити воду, є “трохи міфом”.

“Деяким людям, наприклад, краще випити склянку молока, тому що воно містить білок і жир, і, можливо, їм не можна їсти вранці”, — каже лікарка.

Нагадаємо, відомий фахівець із харчування Доктор Майкл Мослі виступив із суворим попередженням для любителів кави, які намагаються схуднути, він стверджує, що щоденна доза кофеїну може завадити вам досягти мети.

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