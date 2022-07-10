Щеплення від дифтерії та правця: кому не можна зволікати

Надолужте пропущену вакцинацію якомога швидше – це може врятувати вам життя.

Щеплення проти дифтерії і правця належать до переліку тих, які людина має робити не лише в дитячому віці, але й періодично повторювати упродовж усього життя.

Про це нагадує МОЗ.

Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, вакцинацію проти дифтерії і правця здійснюють:

у 2, 4, 6 та 18 місяців – вакциною АКДП або АаКДП, яка захищає одразу від дифтерії, правця й кашлюка;

у 6 та 16 років (ревакцинація) – вакциною АДП (без кашлюкового компонента);

у 26 і кожні 10 років (ревакцинація) – вакциною АДП-м (зі зменшеним вмістом дифтерійного та правцевого антигенів).

Перевірте, чи робили ви щеплення проти дифтерії і правця упродовж останніх 10 років після 26 років. Надолужте пропущену вакцинацію якомога швидше – це може врятувати вам життя.

Якщо у дитинстві ви не вакцинувалися або дані про вакцинацію неможливо підтвердити, для повноцінного захисту вам потрібно отримати мінімум три дози вакцини проти правця і дифтерії (АДП-М) – спочатку першу дозу, через місяць – другу, через шість місяців після другої – третю.

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