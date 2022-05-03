Що робити, якщо дитину захитує в машині

Що робити, якщо дитину захитує в машині

Захитування у транспорті - це вроджене чи придбане порушення функції вестибулярного апарату, що виявляється функціональним збоєм у роботі нервової системи.

Список рекомендацій, що дозволяють знизити ймовірність появи симптомів захитування в малюка надали у МОЗ.

Зверніть увагу на ці короткі поради, аби корисна інформація завжди була під рукою.

Найчастіше дитину захитує в машині у віці від 2 до 12 років.

Малюк до двох років зазвичай стійкий до зцього. У дітей молодше 10 років захитування зустрічається у понад 60% випадків.

Нагадаємо, під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.