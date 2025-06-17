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Топ продуктів, які пробудять чоловічу силу
Завдяки правильно підібраним продуктам харчування чоловікам можна покращити якість сперми і підтримувати нормальний рівень тестостерону.
Проблеми з фертильністю у чоловіків стають дедалі поширенішими. Певною мірою пов’язано це з сучасним способом життя — хронічні стреси, недостатність сну, неправильне харчування, вживання різних стимуляторів, забруднення довкілля.
Тестостерон — це статевий гормон, що частіше зустрічається у чоловіків, який відповідає за багато процесів в організмі, зокрема розподіл жиру, створення еритроцитів і сперматозоїдів.
Тестостерон зменшується із віком і всі пов’язані з ним процеси і функції також починають слабшати.
Які продукти покращать якість сперми у чоловіків
Молоко додайте до свого меню також, але не пийте понад 2 склянок на день.
Купуйте для чоловічої сили і морепродукти, однак, споживайте їх без алкогольних напоїв.
Червоне м’ясо дуже необхідне чоловікам для здоров’я. Зокрема, яловичина є джерелом цинку та вітаміну D.
Бобові заслуговують бути у вашій тарілці, бо також багаті на цинк. Готуйте нут, сочевицю чи квасолю. Вони багаті на клітковину і рослинні білки, тож як бонус покращать ще роботу серця та судин.
Для покращення якості сперми вживайте такий стимулятор чоловічої фертильності, як броколі. Цей овоч багатий на антиоксиданти, такі як бета-каротин, вітамін С, вітамін Е. Вони захищають організм від активних форм кисню — вільних радикалів, які пошкоджують клітини, негативно впливають на рухливість сперматозоїдів та їх здатність прикріплятись до яйцеклітин.
Основні вітаміни для чоловічої фертильності — це вітаміни групи В, особливо фолієва кислота, необхідна для створення сперми. Її найбільше в листовій зелені.
До продуктів, що підвищує фертильність, належать також: авокадо, болгарський перець, пісне м’ясо, ягода, бразильські горіхи, броколі, темний шоколад, капуста, ківі, оливкова олія. У цьому ж списку — гранат, кіноа, лосось, шпинат, томати, креветки, устриці, волоські горіхи.
Раніше ми писали, як підвищити тестостерон у чоловіків. Більше про це читайте у новині.