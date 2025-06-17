Топ продуктів, які пробудять чоловічу силу

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Проблеми з фертильністю у чоловіків стають дедалі поширенішими. Певною мірою пов’язано це з сучасним способом життя — хронічні стреси, недостатність сну, неправильне харчування, вживання різних стимуляторів, забруднення довкілля.

Тестостерон — це статевий гормон, що частіше зустрічається у чоловіків, який відповідає за багато процесів в організмі, зокрема розподіл жиру, створення еритроцитів і сперматозоїдів.

Тестостерон зменшується із віком і всі пов’язані з ним процеси і функції також починають слабшати.

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Які продукти покращать якість сперми у чоловіків

Молоко додайте до свого меню також, але не пийте понад 2 склянок на день.

Купуйте для чоловічої сили і морепродукти, однак, споживайте їх без алкогольних напоїв.

Червоне м’ясо дуже необхідне чоловікам для здоров’я. Зокрема, яловичина є джерелом цинку та вітаміну D.

Бобові заслуговують бути у вашій тарілці, бо також багаті на цинк. Готуйте нут, сочевицю чи квасолю. Вони багаті на клітковину і рослинні білки, тож як бонус покращать ще роботу серця та судин.

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Для покращення якості сперми вживайте такий стимулятор чоловічої фертильності, як броколі. Цей овоч багатий на антиоксиданти, такі як бета-каротин, вітамін С, вітамін Е. Вони захищають організм від активних форм кисню — вільних радикалів, які пошкоджують клітини, негативно впливають на рухливість сперматозоїдів та їх здатність прикріплятись до яйцеклітин.

Основні вітаміни для чоловічої фертильності — це вітаміни групи В, особливо фолієва кислота, необхідна для створення сперми. Її найбільше в листовій зелені.

До продуктів, що підвищує фертильність, належать також: авокадо, болгарський перець, пісне м’ясо, ягода, бразильські горіхи, броколі, темний шоколад, капуста, ківі, оливкова олія. У цьому ж списку — гранат, кіноа, лосось, шпинат, томати, креветки, устриці, волоські горіхи.

Раніше ми писали, як підвищити тестостерон у чоловіків. Більше про це читайте у новині.

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