Топ продуктов, которые пробудят мужскую силу

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Проблемы с фертильностью у мужчин становятся все более распространенными. В определенной степени связано это с современным образом жизни — хронические стрессы, недостаточность сна, неправильное питание, употребление различных стимуляторов, загрязнение окружающей среды.

Тестостерон — это половой гормон, чаще встречающийся у мужчин, отвечающий за многие процессы в организме, в частности распределение жира, создание эритроцитов и сперматозоидов.

Тестостерон уменьшается с возрастом и все связанные с ним процессы и функции также начинают ослабевать.

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Какие продукты улучшат качество спермы у мужчин

Молоко добавьте в свое меню, но не пейте более 2 стаканов в день.

Купите для мужской силы и морепродукты, однако, употребляйте их без алкогольных напитков.

Красное мясо очень необходимо мужчинам для здоровья. В частности, говядина является источником цинка и витамина D.

Бобовые заслуживают быть в вашей тарелке, потому что также богаты цинком. Готовьте нут, чечевицу или фасоль. Они богаты клетчаткой и растительными белками, так как бонус улучшат еще работу сердца и сосудов.

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Для улучшения качества спермы употребляйте такой стимулятор мужской фертильности, как брокколи. Этот овощ богат антиоксидантами, такими как бета-каротин, витамин С, витамин Е. Они защищают организм от активных форм кислорода — свободных радикалов, повреждающих клетки, негативно влияют на подвижность сперматозоидов и их способность прикрепляться к яйцеклеткам.

Основные витамины для мужской фертильности — это витамины группы В, особенно фолиевая кислота, необходимая для создания спермы. Ее больше всего в листовой зелени.

К продуктам, повышающим фертильность, относятся также авокадо, болгарский перец, постное мясо, ягоды, бразильские орехи, брокколи, темный шоколад, капуста, киви, оливковое масло.

Раньше мы писали, как повысить тестостерон у мужчин. Больше об этом читайте в новости.

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