Від 24 лютого в Україні 4680 немовлят народилися передчасно

В Україні щороку раніше 37 тижня вагітності народжуються в середньому 4,7% малюків.

Сьогодні, 17 листопада відзначають День передчасно народженої дитини. Від початку повномасштабної війни Росії проти України 4 680 немовлят народилися передчасно.

Про це зазначили у МОЗ.

Як повідомляють фахівці, медична допомога передчасно народженим малюкам належить до пріоритетних послуг Програми медичних гарантій-2022.

Батьки не мають платити за допомогу таким немовлятам, адже Національна служба здоров’я України (НСЗУ) оплачує медзакладам, які уклали з нею договори, такі послуги з держбюджету.

Місце реєстрації чи місце фактичного проживання батьків для отримання меддопомоги не мають значення.

Якщо у лікаря, що веде вагітність, є обґрунтована підозра на ускладнені або передчасні пологи, патологію в дитини, яка має народитися, — він скерує вагітну до лікарні, яка може надавати неонатальну допомогу.

Ба більше, медичну допомогу можна отримати безкоштовно у разі доправлення бригадою "103", виїзною неонатологічною бригадою невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії або переведенні з іншої лікарні.

Загалом в Україні 99 медзакладів надають неонатальну допомогу за договором із НСЗУ.

Національна служба здоров'я України оплачує лікарням за контрактом у межах пакета 135 026 грн за надання меддопомоги новонародженим із масою тіла до 1500 грамів та 33 073 грн — за надання меддопомоги новонародженим із масою тіла понад 1500 грамів.

Що входить до безкоштовної неонатальної допомоги в Україні

лікарський та медсестринський догляд 24/7;

інтенсивну терапію новонародженим та надання медпослуг на всіх етапах лікування;

необхідні лабораторні та інструментальні дослідження;

забезпечення дихальної підтримки;

лікарські засоби з Нацпереліку, медвироби та витратні матеріали згідно з галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів, а також ті, які постачаються за рахунок централізованих закупівель МОЗ, інших програм центрального та місцевого бюджетів тощо.

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