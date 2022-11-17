С 24 февраля в Украине 4680 младенцев родились преждевременно

В Украине каждый год раньше 37 недели беременности рождаются в среднем 4,7% малышей.

Сегодня, 17 ноября, отмечают День преждевременно рожденного ребенка. С начала полномасштабной войны России против Украины 4680 младенцев родились преждевременно.

Об этом отметили в Минздраве.

Как сообщают специалисты, медицинская помощь преждевременно родившимся малышам относится к приоритетным услугам Программы медицинских гарантий-2022.

Родители не должны платить за помощь таким младенцам, ведь Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оплачивает заключившим с ней договоры медучреждениям такие услуги из госбюджета.

Место регистрации или место фактического проживания родителей для получения медпомощи не имеют значения.

Если у врача, ведущего беременность, есть обоснованное подозрение на осложненные или преждевременные роды, патологию у ребенка, который должен родиться, он направит беременную в больницу, которая может оказывать неонатальную помощь.

Более того, медицинскую помощь можно получить бесплатно в случае доставки бригадой "103", выездной неонатологической бригадой неотложной медицинской помощи и интенсивной терапии или переводе из другой больницы.

Всего в Украине 99 медучреждений оказывают неонатальную помощь по договору с НСЗУ.

Национальная служба здоровья Украины оплачивает больницам по контракту в пределах пакета 135 026 грн за оказание медпомощи новорожденным с массой тела до 1500 граммов и 33 073 грн за оказание медпомощи новорожденным с массой тела более 1500 граммов.

Что входит в бесплатную неонатальную помощь в Украине

врачебный и медсестринский уход 24/7;

интенсивную терапию новорожденным и предоставление медуслуг на всех этапах лечения;

необходимые лабораторные и инструментальные исследования;

обеспечение дыхательной поддержки;

лекарственные средства из Нацперечня, медизделия и расходные материалы в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения и медико-технологических документов, а также поставляемые за счет централизованных закупок Минздрава, других программ центрального и местного бюджетов и т.д.

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