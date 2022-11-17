С 24 февраля в Украине 4680 младенцев родились преждевременно

В Украине каждый год раньше 37 недели беременности рождаются в среднем 4,7% малышей.
Сегодня, 17 ноября, отмечают День преждевременно рожденного ребенка. С начала полномасштабной войны России против Украины 4680 младенцев родились преждевременно.
Об этом отметили в Минздраве.
Как сообщают специалисты, медицинская помощь преждевременно родившимся малышам относится к приоритетным услугам Программы медицинских гарантий-2022.
Родители не должны платить за помощь таким младенцам, ведь Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оплачивает заключившим с ней договоры медучреждениям такие услуги из госбюджета.
Место регистрации или место фактического проживания родителей для получения медпомощи не имеют значения.
Если у врача, ведущего беременность, есть обоснованное подозрение на осложненные или преждевременные роды, патологию у ребенка, который должен родиться, он направит беременную в больницу, которая может оказывать неонатальную помощь.
Более того, медицинскую помощь можно получить бесплатно в случае доставки бригадой "103", выездной неонатологической бригадой неотложной медицинской помощи и интенсивной терапии или переводе из другой больницы.
Всего в Украине 99 медучреждений оказывают неонатальную помощь по договору с НСЗУ.
Национальная служба здоровья Украины оплачивает больницам по контракту в пределах пакета 135 026 грн за оказание медпомощи новорожденным с массой тела до 1500 граммов и 33 073 грн за оказание медпомощи новорожденным с массой тела более 1500 граммов.
Что входит в бесплатную неонатальную помощь в Украине
- врачебный и медсестринский уход 24/7;
- интенсивную терапию новорожденным и предоставление медуслуг на всех этапах лечения;
- необходимые лабораторные и инструментальные исследования;
- обеспечение дыхательной поддержки;
- лекарственные средства из Нацперечня, медизделия и расходные материалы в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения и медико-технологических документов, а также поставляемые за счет централизованных закупок Минздрава, других программ центрального и местного бюджетов и т.д.
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