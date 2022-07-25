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Як безкоштовно пройти гастроскопію

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Як безкоштовно пройти гастроскопію

Фото: Credits

За допомогою гастроскопії можна виявити онкологічні захворювання органів травлення на ранніх стадіях.

Езофагогастродуоденоскопія, або гастроскопія – це обстеження стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки за допомогою спеціального приладу – ендоскопа.

Гастроскопія дозволяє оглянути внутрішні стінки цих органів, ввести ліки та взяти біоматеріал для дослідження, повідомляють фахівці МОЗ.

Важливо, що за допомогою гастроскопії можна виявити онкологічні захворювання органів травлення на ранніх стадіях.

Тому дослідження входить до переліку пріоритетних у Програмі медичних гарантій і є безоплатним для пацієнтів у віці понад 50 років.

Тобто, якщо пацієнтові виповнилося 50 років, він може звернутися до свого сімейного або лікуючого лікаря та отримати направлення. 

Якщо пацієнтові ще не виповнилося 50 років, але лікар вважає необхідним проведення такого дослідження, він видає направлення – і гастроскопія також буде безкоштовною. 

Під час процедури пацієнтам гарантується:

  • консультація лікаря,
  • місцева або загальна анестезія,
  • аналіз і опис результатів,
  • запис результатів обстеження (фото/відео фіксація) на цифровий носій пацієнта за бажанням.

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