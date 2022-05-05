71-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

71-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро дарують впевненість у своїх діях.

Карти Таро дозволяють осягнути людське життя на кілька кроків уперед. Це чудовий спосіб зрозуміти куди рухатися далі, а чого краще не уникати. Завдяки ворожінню на картах Таро можна дізнатися і минуле, щоб зрозуміти, які вчинки не варто було робити та до чого вони призвели.

Що ж на нас усіх чекає 5 травня 2022 року, у 71-й день війни.

Сьогоднішня перша карта - "Королева мечів".

Ця карта свідчить про серйозність, скромність, прямоту, об'єктивність та цілеспрямованість, досягнення мети, щирість та відкритість, чесність та вміння вгадувати події наперед, живий розум, сильний характер, проте водночас - притлумлення емоцій та розсудливу людину.

Йдеться про швидкість думки та вміння розуміти, що у ваших силах, а від чого слід відмовитися. Ваші знання допоможуть вам досягнути результату.

Щоправда, з гострим розумом і самостійністю йдеться про приховані емоції, які людина не хоче виносити на загал. Можливе і розчарування у близьких людях, якщо вони не відповідають вашим завищеним вимогам. Спитайте себе, чи об'єктивно ви оцінюєте ситуації, людей та події.

Наступна карта - "Маг".

Ця карта свідчить про ініціативу, мотивацію, повну усвідомленість та дієвість. "Маг" демонструє активну життєву позицію, самореалізацію, знання та цілеспрямованість. Ця карта символізує міст поміж внутрішнім і зовнішнім світом. Вона показує як наші підсвідомі бажання можуть змінити хід подій. Зараз варто бути гнучким та прислухатися до внутрішнього голосу. Нині вашим головним союзником має стати самомотивація, яка допоможе надихати інших ідеями.

Вона радить пристосовуватися до життєвих обставин, які змінюються, генерувати нові ідеї та шукати правильний шлях. Іноді доведеться доводити, що ви вмієте налагоджувати контакти з правильними людьми.

Завершує таропрогноз карта під назвою "Сімка кубків".

Ця карта розповідає про мрійливість, роботу зі своїми слабкостями, будівництв повітряних замків, різноманітність можливостей. Проте вам будуть заважати відсутність організованості, завищені очікування, лінощі та безініціативність, заперечення неминучого, впевненість, що вам все до снаги, ілюзії тощо.

Вона підказує, що не варто плисти за течією. Також не потрібно виконувати всі ваші забаганки, адже ви не знаєте, що вам потрібно у житті насправді. Але, якщо ви працюєте від зорі до зорі, то потрібно трішки розслабитися.

Карта радить уникати життєвих пасток, про які йшлося вище. Вам потрібно чітко будувати плани, а не відмовляти від виклику долі.

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