Астролог Влад Росс назвав переламний місяць у війні

Він вказав, коли настане сприятливий момент для початку контрнаступу української армі

У березні може статися контрнаступ ЗСУ, а на окупантів чекає провал.

Про це заявив відомий астролог Влад Росс, інформує "Главред".

За його словами, Меркурій у березні 2023 року буде дуже швидким і встигне пройти за трьома знаками: по Водолію, Рибам і Овну.

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"Це положення не дуже вдало, щоб міркувати і приймати швидкі рішення. Після 19 березня Меркурій перейде в Овна, а через кілька днів туди ж попрямує і Сонце. Тому початок нового астрологічного року на цей раз співпаде з молодиком 21 березня. Це прекрасний момент для початку контрнаступу української армії", – сказав він.

Також Влад Росс повідомив, що у березні 2023 року за досить короткий період змінять знаки не тільки швидкі планети, але ще і деякі повільні.

"Сонце, Меркурій, Марс, Венера, Сатурн, Плутон – всі вони змінюють знаки. Тому це буде кардинально переломний місяць", – підсумував астролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше півфіналіст 20 сезону Міжнародної битви екстрасенсів Роман Шептицький заявив, що березень буде визначальним в плані подальших бойових дій.

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