18 квітня гуманітарні коридори в Україні не працюватимуть - Верещук

Окупанти не припиняють блокування та обстріли гуманітарних маршрутів.
Станом на 18 квітня не вдалось домовитися з російськими окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації та про евакуацію цивільного населення. Гуманітарні коридори не працюватимуть.
Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Вчора ми вели довгі та складні перемовини по коридорах з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодара. Також працювали над коридорами з Херсонської області (Нововоронцовка, Осокорівка, Миролюбівка, Нововознесенське, Високопілля). Звісно, перемовини йшли також про коридори з міст Луганської області: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна та смт Нижнє", - повідомила вона.
Однак, у порушення міжнародного гуманітарного права, російські окупанти не припиняють блокування та обстріли гуманітарних маршрутів.
"Тому, з міркувань безпеки, було прийнято рішення сьогодні не відкривати гуманітарні коридори. Докладатимемо всіх зусиль, щоб гуманітарні коридори запрацювали знов якнайшвидше", - наголосила Верещук.
Нагадаємо, 17 квітня гумкоридори в Україні також не працювали.
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