18 апреля гуманитарные коридоры в Украине не будут работать – Верещук

18 апреля гуманитарные коридоры в Украине не будут работать – Верещук

Оккупанты не прекращают блокировку и обстрелы гуманитарных маршрутов.

По состоянию на 18 апреля не удалось договориться с российскими оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации и об эвакуации гражданского населения. Гуманитарные коридоры не будут работать.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Вчера мы вели долгие и сложные переговоры по коридорам из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара. Также работали над коридорами из Херсонской области (Нововоронцовка, Осокоровка, Миролюбовка, Нововознесенское, Высокополье). Конечно, переговоры шли также о области Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и пгт Нижнее", — сообщила она.

Однако в нарушение международного гуманитарного права российские оккупанты не прекращают блокировку и обстрелы гуманитарных маршрутов.

"Поэтому, по соображениям безопасности, было принято решение сегодня не открывать гуманитарные коридоры. Будем прилагать все усилия, чтобы гуманитарные коридоры заработали снова как можно скорее", — подчеркнула Верещук.

Напомним, 17 апреля гумкоридоры в Украине также не работали.

Читайте также: