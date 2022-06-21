Арестович повідомив, що ЗСУ взяли під контроль село за 15 км від Херсона

Арестович повідомив, що ЗСУ взяли під контроль село за 15 км від Херсона

Українські військові взяли під контроль село Киселівка в Херсонській області і переобувають зараз на відстані 15 км від обласного центру.

Тактичні дії українських військ різко просунулися до траси Миколаїв-Херсон.

Про це радник керівника офісу президента України Олексій Арестович розповів у розмові з юристом, правозахисником Марком Фейгіним 21 червня.

"На херсонському (напрямку – ред.) артилерійські дуелі та тактичні дії сторін. Єдине, що наші тактичні дії різко просунулися до траси Миколаїв-Херсон. І вже Киселівка за нами рахується", – повідомив радник голови президентського офісу.

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Такий поступ українських військових можна назвати досить суттєвим, адже, як пояснив Арестович, звільнений населений пункт розташований на відстані 15 км від Херсона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські війська просуваються на Херсонському напрямку і витісняють окупантів з 2-го і 3-го рубежів оборони.

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