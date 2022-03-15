Армія РФ обстріляла інтернат, лікарню та школи у Рубіжному: є загиблі

Армія РФ обстріляла інтернат, лікарню та школи у Рубіжному: є загиблі

Ворог руйнує цивільну інфраструктуру.

Російські окупанти обстріляли Рубіжне в Луганській області: зруйновано інтернат для дітей з вадами зору, лікарню та три школи.

Про це 15 березня повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, під обстрілами загинуло четверо людей. "Обстріли мирного населення на Луганщині не припиняються. Руйнування інфраструктури та житлового сектору катастрофічні. Палаючи будинки у Попасній, Рубіжному, Сєвєродонецьку, на вулицях нерозірвані снаряди - це сьогоднішні реалії наших міст", - йдеться у допиві очільника ОВА.

Гайдай наголошує, що військові, поліція, рятувальники ДСНС, лікарі та волонтери працюють 24/7. В усіх населених пунктах області організовано доставку технічної води та гуманітарної допомоги.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 13 березня, було зафіксовано 57 фактів обстрілів міст та селищ області. Було знищено або пошкоджено 47 приватних та багатоповерхових будинків, об’єктів інфраструктури у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному та Попасній.

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