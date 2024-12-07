Стало більше випадків, коли росіяни розстрілювали українських військовополонених - Лубінець

На фронті все частіше фіксуються випадки, коли російські військові розстрілюють українських військовополонених. Військові складали зброю, бій був було зупинено.

Про це розповів уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, пише Укрінформ.

"Таких випадків дійсно побільшало, причому юридично ми повинні трактувати, що це розстріл російськими солдатами українських військовополонених. Тому що згідно з Женевською конвенцією ми фіксуємо, що українські солдати виконали всі умови вважатись військовополоненими. Вони склали зброю, вони показали, що вони вже не продовжують бойові дії. Як правило, росіяни їх кладуть на землю і потім впритул розстрілюють. Тому юридично це звучить так, що росіяни скоюють тяжкі воєнні злочини", - розповів він, коментуючи ситуацію.

За його словами, раніше інформація надходила здебільшого від розвідки, а тепер завдяки дронам частіше фіксують відео цих злочинів.

Уповноважений ВР із прав людини пояснив, що інколи вирішують оприлюднювати відео злочинів росіян, щоб міжнародна спільнота знову зрозуміла, з ким Україна воює. За його словами, для росіян людське життя не має цінності, а правила ведення війни та Женевські конвенції для них не існують.

Нагадаємо, на Покровському напрямку є серйозна загроза наступу російської армії, якщо не змінити склад піхоти, що виконує оборонні функції.

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