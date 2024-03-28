Армія РФ спробує зробити новий "бліцкриг": політичний експерт розповів, чого очікувати

Експерт вважає, що найближчі кілька місяців будуть важкими.

Найближчі кілька місяців будуть важкими для України. Окупаційна російська армія буде намагатися провести новий бліцкриг.

Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко в ефірі "Radio NV".

"Росіяни будуть робити все від себе залежне для того, щоб спробувати протягом двох-трьох місяців зробити певний бліцкриг - з точки зору обстрілів, з точки зору тих же ДРГ, про які попереджає Київська військова міська адміністрація, з точки зору боїв на фронті", - вважає Денисенко.

Втім, наголошує політолог, армія агресорки Росії не зможе довго воювати у високому темпі. За словами Денисенка, два роки війни показали, що на довше - ніж кілька місяців - окупантів не вистачає.

"Але ці два-три-чотири місяці справді будуть неймовірно тяжкими. І насамперед морально, особливо зважаючи на те, що ключовою внутрішньоукраїнською історією в інформаційні війні для росіян стає розпалювання страху", - пояснив політичний експерт

Нагадаємо, колишній головнокомандувач збройних сил США в Європі Бен Годжес оцінив, чи реальний прорив окупантів вглиб України. За його словами, війська РФ використовують затримку допомоги для України для інтенсивніших атак. Втім, росіяни не мають ресурсу для здійснення великого прориву.

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