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Атака на Дніпропетровщину: пошкоджено енергетичний об’єкт

Атака на Дніпропетровщину: пошкоджено енергетичний об’єкт

Російська атака на українську енергетику / Колаж ТСН.ua

У ДТЕК роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло до всіх домівок.

Через російську атаку на Дніпропетровську область 7 березня був пошкоджений енергетичний об’єкт ДТЕК.

Про це повідомили у самій компанії.

"Ворог продовжує енергетичний терор Дніпропетровщини також. Під час чергового ранкового удару знову атаковано енергетичний об’єкт ДТЕК", – йдеться у заяві.

В компанії запевнили, що незважаючи на небезпеку повторних обстрілів, там роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло до всіх домівок.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що вночі та вранці 7 березня росіяни атакували енергетичну та газову інфраструктуру України, застосувавши ракети та безпілотники.

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