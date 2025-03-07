Атака на Днепропетровщину: поврежден энергетический объект

В ДТЭК делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет во все дома.
Из-за российской атаки на Днепропетровскую область 7 марта был поврежден энергетический объект ДТЭК.
Об этом сообщили в самой компании.
"Враг продолжает энергетический террор Днепропетровщины также. Во время очередного утреннего удара снова атакован энергетический объект ДТЭК", – говорится в заявлении.
В компании заверили, что, несмотря на опасность повторных обстрелов, там делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет во все дома.
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ночью и утром 7 марта россияне атаковали энергетическую и газовую инфраструктуру Украины, применив ракеты и беспилотники.
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