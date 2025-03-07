Атака на Днепропетровщину: поврежден энергетический объект

В ДТЭК делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет во все дома.

Из-за российской атаки на Днепропетровскую область 7 марта был поврежден энергетический объект ДТЭК.

Об этом сообщили в самой компании.

"Враг продолжает энергетический террор Днепропетровщины также. Во время очередного утреннего удара снова атакован энергетический объект ДТЭК", – говорится в заявлении.

В компании заверили, что, несмотря на опасность повторных обстрелов, там делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет во все дома.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ночью и утром 7 марта россияне атаковали энергетическую и газовую инфраструктуру Украины, применив ракеты и беспилотники.