"АТЕШ" показали кораблі РФ у Севастополі та територію ФСБ – фото

Українські партизани продовжують розвідувальні дії у Криму. На цей раз агенти впритул зайшли на територію ФСБ і змогли дізнатися про їхнє місце дислокації та чисельність. Вони також змогли зафіксувати два кораблі проєкту 22460 та корабель берегової охорони у Севастополі.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Також нами було проведено розвідку Південної бухти у Севастополі. Агенти зафіксували два протидиверсійні катери проєкту 21980 "Грачонок" та підводний човен. Координати всіх об'єктів оперативно передали Силам оборони України. Ми пропонуємо ФСБ перестати шукати наших агентів та зайнятися своєю власною безпекою", - йдеться у повідомленні.

Російські кораблі у Севастополі

Російські кораблі у Севастополі

Російські кораблі у Севастополі

Російські кораблі у Севастополі

Нагадаємо, у Феодосії партизани проникли на територію десантно-штурмового полку РФ (фото).

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