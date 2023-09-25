Батько 5 дітей: що відомо про підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві школярки на Дніпропетровщині

Дніпропетровську область на початку вересня сколихнув жахливий злочин. У П’ятихатках 16-річну дівчину зґвалтували й задушили.

Про це інформує МВС України.

Від моменту виявлення тіла загиблої правоохоронці опитали майже всіх жителів міста, зібрали дані з усіх камер відеоспостереження та оглянули понад тисячу автомобілів.

Зазначається, що на 18-ту добу пошуку знайшли підозрюваного – 46-річного місцевого мешканця. ДНК-експертиза підтвердила підозри поліцейських. Врешті й сам затриманий зізнався.

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Злочинець виявився батьком 5-х дітей. Наймолодшій дитині – 5 років, найстарша – одноліток загиблої дівчини.

За даними слідства, після скоєння злочину він намагався сховатися навіть за кордоном у дружини, сподіваючись, що з часом інтенсивність пошуків знизиться.

Далі на чоловіка очікує суд.

Нагадаємо, працівники поліції затримали 46-річного раніше судимого чоловіка, якого звинувачують у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної мешканки міста П’ятихатки Дніпропетровської області.

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