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Бербок наголосила на необхідності надалі допомагати Україні з ППО та танками

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Бербок наголосила на необхідності надалі допомагати Україні з ППО та танками

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

За її словами, важливо захистити інфраструктуру.

Німецька міністр закордонних справ Анналена Бербок після візиту до Харкова заявивла на необхідності й надал постачати Україні ППО та танки. 

Про це повідомляє Deutschlandfunk з посиланням на заяву Бербок.

Бербок наголошує, що ЗСУ потребують "подальшої протиповітряної оборони" - для захисту інфраструктури. Крім того, союзники країни мають продовжити постачання важкого зброєння.

"Це необхідно для того, щоб можна було звільнити інші міста", - сказала дипломатка.

Втім, Бербок не відповіла за запитання, чи надасть Берлін ураїнським Збройним силам танки Leopard 2. Вона послалася на постійну координацію з союзниками. 

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц не виключив передавання ЗСУ танків Leopard. Втім, Берлін не піде на такий крок самостійно, а лише із союзниками.

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Дата публікації
Перегляди
63
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