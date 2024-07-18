Бої біля Кринок: операція на островах триває – DeepState

Експерти DeepState припускають, що окупанти можуть спробувати зробити плацдарм на правому березі. Але такі дії будуть "суто політичною акцією" і не становитимуть загрози.

Операція в селі Кринки на лівому березі Дніпра у Херсонській області завершена. Одними з останніх українських захисників у знищеному населеному пункті були бійці 88 батальйону 35 ОБрМП.

Про деталі операції, її підсумки та подальшу перспективу розповіла OSINT-спільнота DeepState.

"Вночі 17 червня [росіяни - ред.] вскрили ТМкою останній бліндаж, Троє, швидше за все, загинуло одразу. Двоє загинуло в стрілецькому бою. Решта 6 змогла відійти на острів, де зав'язався ще один бій. Вижив лише один, але і з ним було втрачено візуальний контакт", – йдеться у повідомленні.

Аналітики не виключають, що після 17 червня Сили оборони могли спробувати зайти в село, але перевіреної інформації про це немає. Наразі біля Кринок досі триває операція, яка перемістилася на острови на Дніпрі.

При цьому, у матеріалі стверджується, що відео, яке 13 червня морпіхи записали для нардепки Мар'яни Безуглої нібито з Кринок, насправді було зроблено вже на правому березі Дніпра, а "сенс даної акції невідомий".

"Бої за острова — нова проблема, оскільки концентрація живої сили противника на лівому березі дуже значна. З часом вони займуть більшість островів або ту частину, яка менше прострілюється. Дані бої з погляду рядового бійця не легше за такі ж у Кринках", – зауважили аналітики.

Експерти DeepState припускають, що окупанти можуть спробувати зробити плацдарм на правому березі. Але такі дії будуть "суто політичною акцією" і не становитимуть загрози, натомість відповідати на них загарбникам доведеться.

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Також зазначається, що евакуація з лівого берега Дніпра була вкрай складною, тому основна частина втрат Сил оборони – це загиблі, тіла яких не вдалося забрати з поля бою. За інформацією "Слідство.інфо" Сили оборони втратили 1050 бійців, 788 з яких вважаються зниклими безвісти, а 262 – загиблими під час боїв на лівому березі Дніпра. Хоча є ймовірність, що деякі українські військовослужбовці могли опинитися в полоні.

"Плацдарм і більшість безглуздих наказів пов'язують з генералом Содолем. Коли він перейшов у КОС та ОСУВ "Хортиця", то у всій Морській піхоті було свято. Плацдарм не посилювали, а лише підтримували. Це означає, що рано чи пізно операція буде згорнута і ніхто далі не наступатиме на Перекоп. Власне це і трапилося у червні. Були об'єктивні причини не поспішати заявляти про зміни в Кринках", – зауважили аналітики.

На мапі бойових дій район села Кринки протягом всього часу позначався сірою зоною на вимогу морпіхів, бо операцію могли згорнути в будь-який момент.

"Тривалий час ніхто з офіційних осіб не хотів підтверджувати висадку, тепер же офіційні особи не поспішають казати правду", – наголосили у DeepState.

Нагадаємо, у Генштабі підтвердили, що Силам оборони довелось відступити із села Кринки, розташованого на лівому березі Дніпра у Херсонській області, а також із селища Урожайне Волноваського району Донецької області.

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