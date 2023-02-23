Бої за Вугледар: росіяни за добу втратили більше двох рот убитими і пораненими

22 лютого ворог знову активізувався на Вугледарському напрямку.

Біля Вугледара на Донеччині російські окупанти за добу 43 рази штурмували позиції ЗСУ і зазнали великих втрат.

Про це розповів речник оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, інформує "Еспресо".

За його словами, 22 лютого ворог дещо активізувався на Вугледарському напрямку. Там росіяни провели 43 штурмові атаки на українські позиції.

"Станом на 18:00 дві штурмові атаки тривали. Дуже активно сьогодні працювала ствольна артилерія та РСЗВ противника. Зокрема, противник 211 разів обстріляв наші позиції. Однак росіяни сьогодні зазнали великих втрат. Вбитих та поранених росіян було більше як дві роти", – розповів Дмитрашківський.

Ситуація на Вугледарському напрямку

Раніше колишній радник Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів пояснив, що поки ЗСУ утримують Вугледар, то загрожують росіянам швидким ударом на Маріуполь.

Російський публіцист і політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що під час розгрому російських військ під Вугледаром загинули від 500 до 1000 жителів Владивостока.

Українські бійці у Вугледарі показали, як витримують наліт дронів-камікадзе і знищують колони танків.

15 лютого із Вугледара евакуювали останню дитину із родиною.

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