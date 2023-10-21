Буданов розповів, як створювався спецпідрозділ ГУР Kraken

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що окремий розвідувально-диверсійний підрозділ ГУР Kraken почав формуватися за півтора тижні до 24 лютого – початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це очільник ГУР розповів у документальному проєкті Дмитра Комарова "Рік. Харківщина".

Так, за словами Буданова, за півтора тижні до того, двох офіцерів відправили до Харкова зі зброєю і боєприпасами. Вони поїхали спілкуватися з місцевими для формування умовного підпілля, вже знаючи про майбутнє вторгнення військ РФ.

"Там (у "Кракені" - ред.) досить різнорідна була публіка. Там були ті, кого називають фанати, хулігани, багато було з "Азову" ветеранів, були просто цивільні хлопці та дівчата – це був контраст, тому що до того в нас дівчата в бойових підрозділах не воювали. А там їх було, коли я в перший раз приїхав, дуже багато. Гендерна рівність", - розповів очільник ГУР.

Нагадаємо, Буданов розповів про особисту участь у бойових виходах під час війни.

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