Буданов рассказал, как создавалось спецподразделение ГУР Kraken

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что отдельное разведывательно-диверсионное подразделение ГУР Kraken начало формироваться за полторы недели до 24 февраля – начала полномасштабного вторжения России.

Об этом глава ГУР рассказал в документальном проекте Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина".

Так, по словам Буданова, за полторы недели до того двух офицеров отправили в Харьков с оружием и боеприпасами. Они поехали общаться с местными для формирования условного подполья, уже зная о предстоящем вторжении войск РФ.

Там (в "Кракене" — ред.) довольно разнородная была публика. Там были те, кого называют фанаты, хулиганы, много было из "Азова" ветеранов, были просто гражданские парни и девушки — это был контраст, потому что до того в нас девушки в боевых подразделениях не воевали. А там их было, когда я впервые приехал, очень много. Гендерное равенство", — рассказал глава ГУР.

Напомним, Буданов рассказал о личном участии в боевых выходах во время войны.

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