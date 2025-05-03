Бунятов розповів, як можна знищити Кримський міст

Кримський міст / © Associated Press

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Враження Кримського моста тепер значно ускладнене у порівнянні з першими місяцями війни.

Про це розповів мер Генічеська Станіслав Бунятов (позивний «Осмáн») у Telegram.

«Там виставлена дійсно гарна оборона, жоден катер, або гвинтокрил не коштує цілого моста. Невже хтось думає, дивлячись на їх лінії оборони на суші, що такий стратегічно важливий обʼєкт залишиться вразливим?», — розповів він.

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За його словами, зруйнувати Кримський міст без підготовки не вдасться, хоча спроб було чимало. Найкращий спосіб — це застосування комбінованої атаки, включаючи балістичні ракети.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що авіаційний експерт Геннадій Хазан розповідав, що отримання Україною ракет Taurus суттєво змінить ситуацію на фронті — ця зброя дозволить знищувати глибоко укріплені об’єкти РФ і паралізувати Кримський міст.