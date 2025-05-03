Бунятов рассказал, как можно уничтожить Крымский мост

Крымский мост / © Associated Press

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Впечатление Крымского моста теперь значительно усложнено по сравнению с первыми месяцами войны.

Об этом рассказал мэр Геническа Станислав Бунятов (позывной «Осмaн») в Telegram.

«Там выставлена действительно хорошая оборона, ни один катер, или вертолет не стоит целого моста. Неужели кто-то думает, глядя на их линии обороны на суше, что такой стратегически важный объект останется уязвимым?», — рассказал он.

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По его словам, разрушить Крымский мост без подготовки не удастся, хотя попыток было немало. Лучший способ — это применение комбинированной атаки, включая баллистические ракеты.

Напомним, ранее мы писали о том, что авиационный эксперт Геннадий Хазан рассказывал, что получение Украиной ракет Taurus существенно изменит ситуацию на фронте — это оружие позволит уничтожать глубоко укрепленные объекты РФ и парализовать Крымский мост.