- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 139
- Время на прочтение
- 1 мин
Бунятов рассказал, как можно уничтожить Крымский мост
Сейчас Крымский мост значительно лучше защищен, и его уничтожение стало гораздо сложнее.
Впечатление Крымского моста теперь значительно усложнено по сравнению с первыми месяцами войны.
Об этом рассказал мэр Геническа Станислав Бунятов (позывной «Осмaн») в Telegram.
«Там выставлена действительно хорошая оборона, ни один катер, или вертолет не стоит целого моста. Неужели кто-то думает, глядя на их линии обороны на суше, что такой стратегически важный объект останется уязвимым?», — рассказал он.
По его словам, разрушить Крымский мост без подготовки не удастся, хотя попыток было немало. Лучший способ — это применение комбинированной атаки, включая баллистические ракеты.
Напомним, ранее мы писали о том, что авиационный эксперт Геннадий Хазан рассказывал, что получение Украиной ракет Taurus существенно изменит ситуацию на фронте — это оружие позволит уничтожать глубоко укрепленные объекты РФ и парализовать Крымский мост.