"Це було майже неможливо, але ми виконували": пілот розповів про доправлення вантажів і евакуації з "Азовсталі"

"Це було майже неможливо, але ми виконували": пілот розповів про доправлення вантажів і евакуації з "Азовсталі"

Український пілот Збройних сил, який доставляв ліки та боєприпаси на завод "Азовсталь\" у Маріуполі та евакуював поранених, розповів про бойові вильоти.

Імені пілота гелікоптера ЗСУ не назвали. Втім, операцією керувало Головне управління розвідки. Вона була секретною, а часу на з’ясування всіх нюансів було небагато для екіпажу.

Інтерв'ю пілота опублікував Генштаб ЗСУ.

"У когось була доба, у когось тиждень на підготовку, а у когось були лічені години", - каже пілот.

За його словами, доставка вантажу здійснювалася в глиб позицій противника на території понад 100 км. Крім того, супроводжувалась дуже щільною протиповітряною обороною окупантів країни-агресорки Росії.

"Згідно з тактикою, згідно з усіма математичними розрахунками це було майже неможливо виконати. Але практика показала, що це можливо виконати, і ми виконували. Тільки в зоні посадки було три різних ракетно-зенітних комплекси, які перекривали зону посадки та зону ураження", - розповів український військовий.

Пілот каже, що іноді вони намагалися пройти зону поразки ППО, а також не заходити до неї. Втім, виникали ситуації, в яких це неможливо було зробити. Зокрема, під час доставки вантажу та евакуації поранених з Маріуполя. Головне було знати всі природні та штучні перешкоди, щоб вони допомагали, а не заважали.

Українські льотчики розуміли, на які ризики йдуть. За його словами, у 90% випадків було усвідомлення, що екіпаж не повернеться.

Коли комадува вперше ставив завдання військовим, то сказав: "У скільки життів цивільних ви оцінюєте своє життя, екіпаж? Скільки людей має загинути, щоб ви зрозуміли, що ваше життя цього варте?".

Втім, пілот каже: тоді всі розуміли, що насправді відбувається на "Азовсталі": "Люди там не мали навіть ліків, не було боєприпасів. Це було вкрай необхідно зробити, саме тому всі йшли на цей ризик".

Військовий розповів про один випадок під час ворожого обстрлу, коли екіпаж одного з гелікоптерів загинув. За його словами, на зворотньому маршруті, близько шести кілометрів, за три хвилини після зльоту у вертоліт влучила ракета, відмовив один двигун. Іншому вертольоту, який був позаду, пощастило менше: він упав, а весь екіпаж загинув.

"Після цього, як влучила ракета, був викид адреналіну. Ми тільки робили те, що мали робити. У нас був варіант підсісти на іншому майданчику, щоб не летіти, бо знали, що у нас один двигун. Але на борту було 20 поранених і я знав, що як сядемо десь в полі, то потрібен буде інший вертоліт, щоб їх евакуювати", - розповів військовий ЗСУ.

Як повідомлялося, захисник Маріуполя Дмитро Козацький ("Орест") 20 травня опублікував у своїх соцмережах світлини з "Азовсталі". На світлинах видно, як російські окупанти, які обстрілювали завод із землі, неба та моря. Там майже три місяці тримали оборону Маріуполя окремий загін спеціального призначення "Азов", 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці та тероборона міста.

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