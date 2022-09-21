Це помилка: Макрон висловився про часткову мобілізацію в Росії

Часткова мобілізація в Росії - нова помилка Путіна. Так вважає президент Франції Еммануель Макрон.
Еммануель Макрон вважає часткову мобілізацію в РФ - черговою помилкою фюрера Путіна.
Про це повідомляє CNN.
Президент Францыъ пыд час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив про нову помилку Путіна у війні, яку він розв’язав проти України.
"Я думаю, що рішення, ухвалене в останні кілька годин президентом путіним, - це нова помилка. Я дуже чітко вважаю, що нам потрібен мир і припинення вогню", - сказав Макрон.
Також він додав, що рішення фюрера - в цілому вплине на ізоляцію РФ у всьому світі.
Нагадаємо, що часткова мобілізація пройде зокрема на тимчасово захоплених територіях України.
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