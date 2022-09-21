РФ звільнила 5 британських полонених, серед них - один засуджений до страти терористами "ДНР"

Серед звільнених є 28-річний Ейден Аслін, якого бойовики так званої "ДНР" "засудили" до смертної кари.

П’ятьох громадян Великої Британії, яких утримували російські окупанти та їхні маріонетки на окупованому Донбасі, вдалося звільнити і повернути додому.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Британії Ліз Трасс.

"Надзвичайно приємна новина про те, що п’ятьох громадян Британії, яких утримували підтримувані Росією сателіти на сході України, безпечно повернули, що поклало край місяцям невизначеності та страждань для них та їхніх родин", – зазначила Трасс.

Член британського парламенту Роберт Дженрік уточнив, що серед звільнених є 28-річний Ейден Аслін, якого бойовики так званої "ДНР" "засудили" до смертної кари.

За інформацією The Guardian Аслін був українським морським піхотинцем. Його захопили у полон російські війська в оточеному місті Маріуполь у квітні.

І хоча Трасс не підтвердила, що до звільнення причетна Саудівська Аравія, як про це писало раніше видання Reuters, Дженрік подякував наслідному принцу Аравії за "важливу роботу".

Пізніше у виданні написали, що Росія звільнила громадян США 39-річного Олександра Друке ( Alexander Drueke) та 27-річного Енді Тай Нгока Гюйня ( Andy Tai Ngoc Huynh) в рамках обміну полоненими. Про це виданню повідомив представник родини.

Обидва вихідці з Алабами потрапили в полон у червні під час бойових дій на сході України. Вважалося, що вони були першими громадянами США, захоплення у полон яких було підтверджено.

Раніше Reuters написало, що Росія звільнила 10 військовополонених-іноземців, захоплених в Україні, за посередництва наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана. До списку входять громадяни США, Британії, Швеції, Хорватії та Марокко

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