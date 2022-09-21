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РФ освободила 5 британских пленных, среди них — один приговоренный к казни террористами "ДНР"

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РФ освободила 5 британских пленных, среди них — один приговоренный к казни террористами "ДНР"

Двое британских граждан Эйден Аслин (слева) и Шон Пиннер (справа) и марокканец Саудун Брахим (в центре) за решеткой в Донецке / Фото: Associated Press

Среди освобожденных есть 28-летний Эйден Аслин, которого боевики так называемой "ДНР" "приговорили" к смертной казни.

Пятерых граждан Великобритании, которых удерживали российские оккупанты и их пособники на оккупированном Донбассе, удалось освободить и вернуть домой.

Об этом сообщила премьер-министр Британии Лиз Трасс.

"Чрезвычайно приятная новость о том, что пять граждан Британии, которых удерживали поддерживаемые Россией сателлиты на востоке Украины, безопасно вернули, что положило конец месяцам неопределенности и страданий для них и их семей", — отметила Трасс.

Член британского парламента Роберт Дженрик уточнил, что среди освобожденных есть 28-летний Эйден Аслин, которого боевики так называемой "ДНР" "приговорили" к смертной казни.

По информации The Guardian, Аслин был украинским морским пехотинцем. Его захватили в плен российсике войска в окруженном городе Мариуполь в апреле.

И хотя Трасс не подтвердила, что к освобождению причастна Саудовская Аравия, как об этом писало ранее издание Reuters, Дженрик поблагодарил наследного принца Аравии за "важную работу".

Позже в издании написали, что Россия освободила граждан США 39-летнего Александра Друке (Alexander Drueke) и 27-летнего Энди Тай Нгока Гюйня ( Andy Tai Ngoc Huynh) в рамках обмена пленными. Об этом сообщил представитель семьи.

Оба выходца из Алабамы попали в плен в июне во время боевых действий на востоке Украины. Считалось, что они были первыми гражданами США, захват которых был подтвержден.

Ранее Reuters написало, что Россия освободила 10 военнопленных-иностранцев, захваченных в Украине, при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. В список входят граждане США, Британии, Швеции, Хорватии и Марокко.

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Дата публикации
Просмотры
2161
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