Четвертий рік повномасштабної війни буде ще важчий: Берлінська пояснила чому

Страшніше за втрату територій — втрата найкращих українців, які зараз боронять державу та гинуть на полі бою.

Україна здивувала весь світ, коли встояла під тиском агресора і не капітулювала за кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Але це лише означає, що четвертий рік війни буде тільки важчим.

Таку думку висловила керівниця Центру підтримки авіарозвідки Марія Берлінськау своєму Telegram-каналі.

"Питання в тому, що ми дива сприймаємо як даність, як належне. А то й взагалі вважаємо недостатніми. В той час як математику реальності вперто відкидаємо", – зауважила Берлінська.

За її словами те, що Україна дає відсіч величезній ядерній державі 12 рік поспіль і досі стоїть – це диво, створене насамперед героїзмом українців.

"На думку провідних світових експертів ми мали впасти ще три роки тому, в перші три тижні. А це означає, що четвертий рік буде ще важчим. Але ми вперто відкидаємо такий погляд. Для багатьох з нас те що ми встояли 3 роки повномасштабної війни - тільки лишній доказ розслабитись. Ну три роки справлялись, нічого ж страшного не сталось! Ну значить і далі можна не паритись, жити звичайне життя", – зазначила Берлінська.

Втім, зауважила вона, страшне якраз сталось. І це навіть не щоденні втрати території.

"Ми зараз щодоби втрачаємо десятки квадратних кілометрів, 3-5 сіл. Але страшне те, що найбільш духовиті, мотивовані, пасіонарні люди закінчуються. І нових не буде. Якщо ми сьогодні їх не збережемо: дронами, небом, НРК, авто – завтра їх не стане. Значить ми підемо замість них", – наголосила ветеранка.

Вона підкреслила, що кожен українець щодня має питати себе, "чим я захистив тих, хто там захищає собою мене".

"Бо коли вони остаточно закінчать – закінчиться диво. Диво, яке ми досі чомусь сприймаємо як даність", – резюмувала Марія Берлінська.

Нагадаємо, раніше в Україні перемогою у війні називали повернення до кордонів 1991 року, однак на сьогодні це нереально. Тепер, за словами Берлінської, треба думати, як не втратити кордони 2025 року.