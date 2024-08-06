Чи дійсно росіяни захопили Нью-Йорк – в DeepState відповіли

За інформацією DeepState, ситуація у населеному пункті погіршилася і є загроза його втрати.

Російські окупанти продовжують просуватися у Нью-Йорку Донецької області.

Про це пише моніторинговий канал DeepState.

У DeepState звернули увагу на кадри підняття російського прапору над навчальним корпусом Нью-Йоркської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 38, що в північно-західній частині селища.

"На жаль, дані кадри свідчать про погіршення тактичної обстановки у населеному пункті та його втраті в найближчій перспективі", – зазначили на каналі.

Своєю чергою керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко спростував брехню російського пропагандиста Соловйова про повне захоплення Нью-Йорка. За його інформацією, у селищі тривають важкі бої.

На думку Коваленка, ворог зробив вкид про нібито захоплення Нью-Йорка для того, щоб змістити увагу росіян з боїв у прикордонних районах Курської області.

Нагадаємо, 32-га бригада оприлюднила фото, як росіяни перетворюють Торецьк на суцільні руїни.

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