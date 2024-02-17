Чи можуть дрони компенсувати нестачу снарядів: військовий дав вичерпну відповідь

Дрони на даному етапі - це зброя стримування, яка допомагає оборонятися і може допомогти наступати.

На війні, яку РФ розв’язала проти України, дрони не зможуть компенсувати нестачу снарядів.

Про це повідомив начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення “Азов” Богдан "ТАВР" Кротевич в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

“Не сподівайтеся на дрони. Дрони на даному етапі - це зброя стримування, яка допомагає оборонятися і може допомогти наступати. Але якщо є ким наступати і є на чому наступати. Основне питання насправді зараз стоїть в артилерійських снарядах. Росія їх виробляє, в них окремий боєприпас, 152 мм, вони його самі собі виробляють. Хоча їм теж не вистачає, якщо що, вони закуповують це в Північної Кореї”, - наголосив військовий.

За його словами, Україні партнери поставляють снаряди калібру 155 міліметрів. Проте на їхню кількість впливають політичні ігри, вибори, підкуплені Росією сенатори, депутати та партії.

“Зараз менше нам дають артснарядів. FPV і скидів в нас багато, але FPV не зроблять погоду, це допоміжний інструмент підрозділу, боєздатної роти”, - підкреслив Богдан Кротевич.

Нагадаємо, що командування ЗСУ прийняло рішення вивести українських військових з Авдіївки Донецької області. Зокрема, для того, щоб уникнути оточення та зберегти життя бійців.

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