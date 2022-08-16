Чи планується розміщення миротворчих місій в Україні: Єрмак повідомив

В Україні уряд не розглядає можливості розміщення на території держави миротворчих місій.

В Україні не планують розміщувати миротворчі місії. Зокрема - на Запорізькій АЕС, контролюватися вона повинна українською стороною.

Про це під час спільного брифінгу з колишнім генеральним секретарем ООН Бан Кі Муном і колишнім президентом Колумбії та лауреатом Нобелівської премії 2016 року Хуаном-Мануелем Сантос-Кальдероном повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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За його словами, наразі питання роботи миротворчих місій в Україні не обговорюється. Все те, що відбувається, зокрема на Запорізькій АЕС - на совісті ворога і на совісті тих, хто не приймає відповідних кроків для того, щоби захистити не тільки Україну, а всю Європу.

"На сьогодні наша позиція є дуже чіткою. По-перше, ми прагнемо деокупувати усі наші території. А по-друге, сьогодні контроль за стратегічними ядерними об'єктами, такими як Запорізька станція, - абсолютно іншого варіанту немає - він має повністю контролюватися Україною", - наголосив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що у Запоріжжі закрили "коридор" для виїзду на окуповані території.

Якщо світу не вистачає сили й рішучості, щоб захистити ЗАЕС, це означає, що світ програє

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