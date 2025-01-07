Чи справді росіяни захопили Лозову: у ЗСУ прокоментували

За останнім ранковим зведенням 7 січня, там тривали бої.
Сили оборони України спростували інформацію про те, що російські війська окупували село Лозова в Харківській області.
Про це речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив у телеефірі.
В ОСУВ "Хортиця" немає інформації про захоплення ворогом Лозової в Ізюмському районі.
"Щодо Лозової. Мені важко сказати, звідки розходиться інформація про її взяття. Інформація з місць протилежна. Немає навіть інформації про якісь серйозні боєзіткнення там, принаймні станом на зараз", – розповів Трегубов.
У коментарі "Суспільне Харків" він сказав, що за останнім ранковим зведенням 7 січня, там тривали бої.
"Ситуація завжди динамічна. І ми спираємося на ті зведення, які в нас є. Я вважаю, що вони в нас більш об’єктивні та більш оперативні, аніж у неофіційних джерел", – додав речник ОСУВ "Хортиця".
Нагадаємо, про начебто окупацію ворогом Лозової раніше повідомили у DeepState.
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