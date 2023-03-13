Чи закінчиться війна в Україні 2023 року: прогноз військового

Росія накопичує сили, тому війна може затягнутися.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"На жаль, це цілком можливо, тому що Росія накопичила великі сили. Це переважно піхота, бо важкої техніки в них немає. Вона намагається просуватися вперед, використовуючи саме піхоту без належної підтримки танками та іншою броньованою технікою. В них також відчувається певний голод снарядів для гармат, тому Путіну вкрай необхідно зробити якусь паузу, щоб накопичити сили. У Росії виробляють снаряди, танки. На сьогодні вони можуть виробляти приблизно один танк на день, але це менше, ніж вони втрачають у боях з українською армією. Тому пауза дуже потрібна", - сказав він.

З його слів, та тактика, яку вони використовували – застосування видів озброєння, які використовувалися ще за часів холодної війни, – вже не працює.

"Тому що сьогоднішня війна – це війна із застосуванням дронів, війна технологічна, війна розуму, якщо можна так сказати, а не війна кількості тих самих танків.Путіну треба привести до ладу свої збройні сили, доукомплектувати та озброїти їх важкою технікою", - додав він.

Нагадаємо:

24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.

За прогнозами очільника української розвідки Кирила Буданова, війна закінчиться 2023 року перемогою України. Під перемогою очільник ГУР має на увазі вихід військ на кордони держави 1991 року.

Кирило Буданов розповів, що від середини й до кінця весни Україну очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.

На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, треба бути готовими до тривалої війни РФ проти України. Він також заявив про відсутність ознак того, що російський диктатор Володимир Путін змінив мету війни.

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