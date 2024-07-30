Чи зайшли до Торецька російські війська: що кажуть в РНБО

Безпосередньо до міста раніше намагалися зайти російські ДРГ.

Російських військ у Торецьку станом на 30 липня немає. Раніше до міста намагалися зайти ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко.

Коваленко заявив, що інформація про захід окупантів до Торецька не відповідає дійсності.

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"Торецьк. Станом на зараз росіян в місті немає. Тому станом на 12:00 цього дня інформація про захід росіян в Торецьк не відповідає дійсності", – йдеться в повідомленні.

Керівник ЦПД додав, що безпосередньо до Торецька раніше намагалися зайти російські ДРГ.

Нагадаємо, 28 липня президент України Володимир Зеленський заявив про складну ситуацію на Покровському та Торецькому напрямках.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, протягом 29 липня на Торецькому напрямку українські війська відбили 16 ворожих атак.

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