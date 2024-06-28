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Чи здатна армія РФ здійснити прорив на фронті: що кажуть в НАТО

Чи здатна армія РФ здійснити прорив на фронті: що кажуть в НАТО

Єнс Столтенберг. / Фото: Associated Press

Успіхи окупантів навесні були незначними, наголошує політик.

Наразі немає "жодних інших ознак або підстав вважати, що у Росії є можливості і сили для здійснення великих проривів" на фронті в Україні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє The Telegraph.

Політик згадав наступ армії у Харківській області у травні та назвав його не дуже успішним. 

"Вони знову намагалися розпочати наступ цієї весни та влітку, але поки лише незначні успіхи", - сказав Столтенберг.

Втім, переконаний генеральний секретар альянсу, агресорка Росія, швидше за все, "продовжить наступ на передову" і завдасть авіаударів. Натомість, наголосив Столтенберг, "українці змогли утримати лінію".

Нагадаємо, тим часом кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що Україна не виграє війну проти Росії. Бо, з його слів, країна вже втратила у цій війні багато людей, і, що більше, - закінчуються солдати.

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