Чи здатна армія РФ здійснити прорив на фронті: що кажуть в НАТО

Успіхи окупантів навесні були незначними, наголошує політик.
Наразі немає "жодних інших ознак або підстав вважати, що у Росії є можливості і сили для здійснення великих проривів" на фронті в Україні.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє The Telegraph.
Політик згадав наступ армії у Харківській області у травні та назвав його не дуже успішним.
"Вони знову намагалися розпочати наступ цієї весни та влітку, але поки лише незначні успіхи", - сказав Столтенберг.
Втім, переконаний генеральний секретар альянсу, агресорка Росія, швидше за все, "продовжить наступ на передову" і завдасть авіаударів. Натомість, наголосив Столтенберг, "українці змогли утримати лінію".
Нагадаємо, тим часом кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що Україна не виграє війну проти Росії. Бо, з його слів, країна вже втратила у цій війні багато людей, і, що більше, - закінчуються солдати.
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