Чи зосередила РФ в Україні та на кордоні понад пів мільйона військових: відповідь ГУР

Ця цифра є сталою, наголошують у розвідці.

На кордоні з Росією і на тимчасово окупованих територіях України зосереджено близько 550 тисяч окупантів. Йдеться не лише про солдатів, але й про представників ФСБ та інших воєнізованих підрозділів.

Про це в телемарафоні повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, інформація про те, що РФ зосередила біля кордону ні на тимчасово захоплених територіях України та біля кордону, не нова.

"Вона вже кілька місяців залишається сталою і включає в собі різні підрозділи, зокрема, так званої Росгвардії, підрозділи ФСБ, спецслужб, які зосереджені на захоплених територіях з метою контролювати події в окупованих містах і місцеве населення", - пояснив представник розвідки.

Варто додати, що днями низка ЗМІ з посиланням на ГУР заявили, що Росія тримає біля українських кордонів та на тимчасово окупованих територіях України близько 550 тисяч окупантів.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ з посиланням на представника ГУР повідомили, що окупанти зосередили на тимчасово окупованих територіях України та поблизу нашого кордону близько 550 тисяч військових.

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