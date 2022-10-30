Чому в Україні інколи вимикають світло не за графіками: відповідь Міненерго

Енергетики не можуть спрогнозувати, що саме планує обстріляти Росія.

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль розповіла, що в Україні іноді вимикають світло не за графіками. Це пов'язано із російськими обстрілами української енергетичної інфраструктури.

Про це вона сказала в інтерв'ю "5 каналу".

Лана Зеркаль зазначила, що неможливо передбачити те, коли в Україні вимикатимуть світло через російські обстріли. Вона наголосила, що також неможливо спрогнозувати, коли Росія обстрілюватиме Україну та наслідки ударів.

Вона додала, що під Києвом є підстанція, яку росіяни обстрілювали уже 7 разів і наразі енергетики не можуть спрогнозувати, чи буде повторний удар.

Зеркаль додала, що енергетики змушені переключати споживачів на запасні лінії електропостачання, які часто не витримують напруги.

Обстріли української енергетичної інфраструктури

Російські окупати від початку жовтня почали масштабно обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру. Через це в Україні майже у всіх великих містах запровадили віялові відключення електрики.

"Укренерго" повідомило, що віялових відключень світла сьогодні, 30 жовтня, в Україні не було завдяки тому, що громадяни останніми днями економлять електроенергію. Так, у Києві на 6,2% зменшили споживання електрики.

Енергетики також повідомляли, що відключення світла в Україні тепер діляться на два типи: аварійні та стабілізаційні.

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