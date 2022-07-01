"Цілий дивізіон": окупанти випустили вранці по Миколаєву 12 ракет

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вранці 1 липня російські війська випустили по обласному центру 12 ракет. Частину з ракет збили сили протиповітряної оборони.
На щастя, внаслідок ворожої атаки жертв та постраждалих немає.
Про це Кім повідомив у Мережі.
"Сьогодні до нас прилетів цілий дивізіон – 12 ракет, частину збила ППО. Жертв немає", – написав голова області.
Він також повідомив, що завдяки спонсорам 1 липня українським військовим передають 10 нових автомобілів L-200. Кім подякував тим, хто допомагає ЗСУ.
Нагадаємо, вранці голова Миколаївської ОВА повідомляв, що російська ракета вдарила по підприємству.
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