"Цілий дивізіон": окупанти випустили вранці по Миколаєву 12 ракет

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вранці 1 липня російські війська випустили по обласному центру 12 ракет. Частину з ракет збили сили протиповітряної оборони.

На щастя, внаслідок ворожої атаки жертв та постраждалих немає.

Про це Кім повідомив у Мережі.

"Сьогодні до нас прилетів цілий дивізіон – 12 ракет, частину збила ППО. Жертв немає", – написав голова області.

Він також повідомив, що завдяки спонсорам 1 липня українським військовим передають 10 нових автомобілів L-200. Кім подякував тим, хто допомагає ЗСУ.

Нагадаємо, вранці голова Миколаївської ОВА повідомляв, що російська ракета вдарила по підприємству.

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