Ракетні удари РФ по Одещині: в області оголосили день жалоби за загиблими

Ракетні удари РФ по Одещині: в області оголосили день жалоби за загиблими

2 липня в Одеській області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок нічних ракетних ударів РФ у Білгород-Дністровському районі.

Відповідне розпорядження підписав голова Одеської ОВА Марченко.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

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Згідно з розпорядженням, у день жалоби на всій території Одеської областi буде приспущено Державний прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органiв місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.

Також рекомендовано утриматись від проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач на регіональному та місцевому рівнях.

Нагадаємо, у ніч проти 1 липня російська авіація цинічно завдала ракетних ударів по багатоповерхівці та базах відпочинку в Одеській області, коли люди спали.

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Станом на обід 1 липня, кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Одеській області зросла до 19. Постраждали 38 осіб. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами зруйнованої бази відпочинку.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко показав нові фото з місця ракетних ударів на Одещині. Ворожі ракети зруйнували дев'ятиповерховий будинок та дві бази відпочинку.

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