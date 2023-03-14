Данілов різко відреагував на прогнози західних експертів щодо війни в Україні

Він зазначив, що викладені тези "не відповідають дійсності від слова "зовсім".

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов прокоментував матеріал, що вийшов в американському виданні The Washington Post.

Данілов відреагував на прогнози західних експертів щодо війни під час інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що інформація західних ЗМІ не відповідає дійсності.

Зокрема, в публікації WSJ йдеться про якість українських військ, яка нібито погіршилася через втрати на полі бою багатьох найдосвідченіших бійців, і це "змусило деяких українських чиновників поставити під сумнів готовність Києва до довгоочікуваного весняного наступу".

Ба більше, в матеріалі наводяться оцінки неназваних американських та європейських чиновників про втрати українських сил – це нібито до 120 тисяч українських солдатів вбитими й пораненими, тоді як Росія втратила приблизно 200 тисяч солдатів.

"Ми дуже уважно читали ці газети перед 24 лютого (2022 року, - ред.), коли вони всі одноголосно нам тут розповідали, що буде халепа, що у нас не буде спроможності тримати (оборону, - ред.). Вони нас вже заздалегідь записували в країну, яка програє", - сказав секретар РНБО.

За його словами, ситуація на фронті дійсно складна.

"Ми вже понад рік ведемо війну проти великої країни - великою за територією, але не за розумом. Розуміємо, що нам буде складно, з самого початку це розуміли. Ми дякуємо партнерам за підтримку, але зараз розхитувати ситуацію на території нашої країни внаслідок надання інформації, яка не відповідає дійсності, - це не зовсім приємна річ", - підкреслив Данілов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Було розглянуто оборону на Бахмутському напрямку. Під час Ставки командування "висловило спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута".

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