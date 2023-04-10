Данілов відповів, коли буде контрнаступ ЗСУ: "Не чекаємо чарівних дат"

У РНБО наголосили, що контрнаступ відбувається кожного дня.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не чекати на "чарівні дати" щодо контрнаступу. Він наголосив, що такий ажіотаж суперечить інтересам Сил оборони.

Про це він написав у Twitter.

Данілов наголосив, що контрнаступ відбувається кожного дня, коли захисники України знищують російських окупантів.

"Український контрнаступ відбувається кожного дня. Не чекаємо чарівних дат, діємо спокійно, системно і послідовно нищимо російських окупантів. Інформаційний ажіотаж не на користь планам Сил оборони України", - написав Данілов.

Нагадаємо, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що на початку контрнаступу української армії будуть знищуватись великі військові бази окупантів і частково ці заходи вже були зроблені цього тижня.

Також раніше Данілов заявив про кілька варіантів контрнаступу ЗСУ.

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