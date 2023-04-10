Данилов ответил, когда будет контрнаступление ВСУ: "Не ждем волшебных дат"

В СНБО отметили, что контрнаступление происходит каждый день.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев не ждать "волшебные даты" относительно контрнаступления. Он подчеркнул, что такой ажиотаж противоречит интересам Сил обороны.

Об этом он написал в Twitter.

Данилов подчеркнул, что контрнаступление происходит каждый день, когда защитники Украины уничтожают российских оккупантов.

"Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждем волшебных дат, действуем спокойно, системно и последовательно уничтожаем российских оккупантов. Информационный ажиотаж не в пользу планов Сил обороны Украины", — написал Данилов.

Напомним, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан считает, что в начале контрнаступления украинской армии будут уничтожаться большие военные базы оккупантов и частично эти меры уже были предприняты на этой неделе.

Также ранее Данилов заявил о нескольких вариантах контрнаступления ВСУ.

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